Трамп допустил, что США снизят пошлины в отношении КНР

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США могут снизить импортные пошлины на китайские товары. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Прямо сейчас вы не можете подняться выше. Они (пошлины – Прим. ред.) находятся на уровне 145%, так что мы знаем, что он будет снижаться", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, как указал глава Белого дома, Пекин хочет заключить сделку с Вашингтоном по торговле.

"Мы все можем играть в игры. Кто сделал первый звонок, кто не сделал – неважно. <...> Но я скажу вам, что Китай очень хочет заключить сделку", – добавил президент США.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Сейчас американская пошлина для китайской стороны составляет 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Трамп объяснял, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены почти на все товары. В связи с этим он пообещал рассмотреть вопрос о снижении таможенных пошлин в отношении Китая.

Однако КНР уже начала искать другие рынки для своих товаров. Например, страна планирует углубить экономические связи с Евросоюзом.

