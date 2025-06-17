Трамп обвинил Макрона в искажении причин его отъезда с саммита G7

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Американский лидер Дональд Трамп опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его отъезд с саммита G7 в Канаде был связан с работой над прекращением огня на Ближнем Востоке. Об этом пишет RT, ссылаясь на публикацию лидера США в соцсети Truth Social.

"Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня", – поделился американский лидер.

По его словам, причина гораздо более серьезная. Макрон всегда все понимает не так, посетовал Трамп.

Ранее в Белом доме рассказывали, что лидер США досрочно покинет саммит G7 в Канаде из-за событий на Ближнем Востоке. В частности, писали СМИ, Трамп распорядился созвать заседание членов совета нацбезопасности Белого дома.

Президент США призывал всех немедленного эвакуироваться из Тегерана, обвинив Иран в том, что он не подписал соглашение по ядерной сделке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. Тогда была уничтожена наземная часть завода в Натанзе, где иранцы обогащали уран.

В ответ Тегеран решил нанести удары по израильской территории, также атаковав ряд военных и инфраструктурных объектов. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.

