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Администрация Соединенных Штатов не готова терпеть хамство со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

Официальный представитель Кремля заметил, что хамство в целом является постоянной характеристикой украинского руководства.

"Просто сейчас пришла администрация (США. – Прим. ред.), которая не готова терпеть это хамство и которая достаточно категорична и прямолинейна в своих суждениях, что явно доставляет большой дискомфорт для киевского режима", – отметил Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал членов российской делегации на переговорах в Стамбуле "идиотами" из-за предложения России о прекращении огня на два-три дня, чтобы собрать тела погибших солдат. Песков, комментируя слова Зеленского, счел его оскорбления неловкими и неудачными. По словам пресс-секретаря президента РФ, подобные слова не соответствуют переговорному духу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Зеленский "зашелся в истерике" после состоявшегося раунда переговоров. Она отметила, что Киев агрессивно настроен по отношению к Москве, из-за чего украинская сторона не способна работать над трезвыми решениями по урегулированию конфликта.