В Кремле назвали неловкими оскорбительные слова Зеленского

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Оскорбления украинского президента Владимира Зеленского в адрес делегации, представлявшей Россию на переговорах в Стамбуле, являются неловкими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский назвал членов российской делегации "идиотами" из-за предложения о прекращении огня на два-три дня, чтобы собрать тела погибших солдат.

"Это неловкое, неудачное заявление. Это не соответствует переговорному духу", – отметил официальный представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что от переговоров России и Украины в Стамбуле не стоит ждать сиюминутных решений и прорывов. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Стамбуле стороны достигли важных договоренностей, которые будут реализовываться в дальнейшем.

Кроме того, Песков отметил, что возможные компромиссы по проектам меморандумов России и Украины не могут обсуждаться публично. По его словам, данный вопрос является темой для переговорного процесса.