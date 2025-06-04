Захарова заявила, что граждане Украины не нужны киевскому режиму

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Реакция украинского лидера Владимира Зеленского на передачу Россией 6 тысяч тел погибших военных показывает, что граждане Украины не нужны режиму ни живыми, ни мертвыми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О них (о гражданах Украины. – Прим. ред.) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы. Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них", – отметила дипломат.

Представитель МИД также указала на депопуляцию на Украине. По информации министерства экономики страны, с начала года за рубежом скрылись 104 тысячи человек. Всего за три года, по официальным данным, это сделали от 600 тысяч до миллиона трудоспособного населения, напомнила Захарова.

В ходе первого раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 человек.

Процесс обмена пленными начался 23 мая, когда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. 24-го числа были освобождены еще 307 бойцов. Обмен завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.

2 июня по итогам очередных переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о планируемой передаче тел украинских военных. Также политик анонсировал новый обмен пленными, в рамках которого стороны передадут друг другу тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". По аналогичному принципу будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет.

После переговоров Зеленский назвал членов российской делегации "идиотами" из-за предложения о прекращении огня на 2–3 дня, чтобы собрать тела погибших солдат. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оскорбления украинского лидера являются неловкими.