Захарова: передача Украине 6 тыс тел военных начнется в ближайшее время

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Процесс передачи Украине 6 тысяч тел военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины", – сказала Захарова.

О планируемой передаче тел помощник президента РФ Владимир Мединский заявил по итогам переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле 2 июня.

Также он анонсировал новый обмен пленными, в рамках которого стороны передадут друг другу тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". По аналогичному принципу будут обменены солдаты в возрасте до 25 лет.

Кроме того, в рамках встречи Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта.

В ходе первого раунда переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, стороны также договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000 человек.

Процесс обмена пленными начался 23 мая, когда в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц. Следом, 24-го числа, были освобождены еще 307 бойцов.

Обмен завершился 25 мая, когда из плена вернулись 303 российских военнослужащих.