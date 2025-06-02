Publico: в США считают позицию Путина по Украине обоснованной

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Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник по Украине Кит Келлог считают, что позиция Владимира Путина по украинскому конфликту обоснованная и опирается на реальное положение дел. Об этом сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на Publico.

"И Трамп, и Келлог, и американские конгрессмены прекрасно понимают, что Путин – очень жесткий собеседник, которому нельзя угрожать и у которого есть собственная повестка на переговоры по Украине, опирающаяся на реальное положение дел", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, российские военные наращивают свое преимущество на фронте. Таким образом, Россия вскоре сможет диктовать свои условия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Такого исхода событий боится украинский лидер Владимир Зеленский, отмечают журналисты.

Как уточняет издание, Трамп недоволен медленными переговорами и "политической игрой" российской стороны. Однако Соединенные Штаты все равно будут вынуждены выстраивать диалог.

Российская и украинская делегации уже отправились в Стамбул на второй раунд переговоров, которые состоятся в понедельник, 2 июня. Ожидается, что встреча пройдет во дворце Чираган.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда Москва и Киев договорились об обмене военнопленными, а также о предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

