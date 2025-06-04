Захарова: Зеленский "зашелся в истерике" в адрес российской делегации в Стамбуле

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Украинский президент Владимир Зеленский "зашелся в истерике" после состоявшегося в Стамбуле второго раунда переговоров России и Украины. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в офисе Зеленского начали комментировать второй раунд переговоров, едва он завершился. По ее словам, киевские власти пытались акцентировать внимание на якобы отсутствии у России стремлений к миру.

"Тон задавал Зеленский. Он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", – заметила Захарова.

Представитель МИД России отметила, Киев агрессивно настроен по отношению к Москве, из-за чего украинская сторона не способна работать над трезвыми решениями по урегулированию конфликта. При этом разговаривать с Россией с позиции силы и ультиматумов заведомо бесперспективно, добавила дипломат.

"Реагировать мы будем соответствующе на такие заходы. И разговаривать с нами с позиции силы, а тем более языком ультиматумов, мы никому не позволим", – подчеркнула Захарова.

При этом она отметила, что в России предметно изучат переданный Украиной проект меморандума по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский назвал членов российской делегации "идиотами" из-за предложения о прекращении огня на 2–3 дня, чтобы собрать тела погибших солдат. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оскорбления украинского лидера являются неловкими.

