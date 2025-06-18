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Украинский президент Владимир Зеленский покинул саммит G7 в Канаде и не смог получить поддержки от его участников из-за главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, прошлое официальное сообщение относительно саммита и опубликованное в этом году заявление председателя G7, премьер-министра Канады Марка Карни значительно отличаются.

Если предыдущее носило посыл об осуждении "вторжения России" и заверения о "неизменной поддержке" Украины, то в нынешнем заявлении говорится об одобрении усилий Трампа по урегулированию украинского кризиса и желании усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкций.

Ранее сообщалось, что отмененная встреча Трампа и Зеленского стала ударом для киевского режима. В публикации СМИ отмечалось, что действия американского лидера ясно показали, насколько различаются позиции США и Евросоюза в моменты кризисной ситуации.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. По его словам, Трамп поддержал предложение о рестрикциях, однако "не хотел действовать в одиночку". Макрон добавил, что для США стратегически необходимо решить украинский конфликт.

