RT: руководитель офиса Зеленского вылетел в США

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Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вылетел в США, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Цели поездки не приводятся, также нет официального подтверждения данной информации.

По данным сервиса Flightaware, самолет Airbus A319, который связывают с руководством Украины, вылетел вечером 2 июня из Польши, сделал остановку в Ирландии и уже 3 июня взял курс на американскую авиабазу Эндрюс, которую часто используют для встречи иностранных делегаций. Кроме того, здесь базируется самолет президента США Дональда Трампа.

Airbus A319 прибудет на авиабазу в 10:49 по московскому времени. При этом официально неизвестно, находится ли на борту Зеленский или Ермак.

Возможный визит украинских официальных лиц в Штаты происходит на фоне недавних атак по российским аэродромам. 1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили террористические атаки по нескольким объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, в результате загорелось несколько единиц авиатехники.

Позже украинский президент взял ответственность за удары и рассказал, что для этого Киев использовал 117 беспилотников. По данным СМИ, руководство Украины опасается возможного ухудшения отношений с Западом на фоне этой атаки. Трамп хочет, чтобы конфликт завершился путем переговоров, заявили позднее в Белом доме.

