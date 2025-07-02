Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

Фото: 123RF/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил действующего украинского лидера Владимира Зеленского в авторитаризме. Об этом он заявил в беседе с The Times, передает "Газета.ру".

Порошенко посоветовал Зеленскому не пытаться удерживать власть, так как у народа может "лопнуть терпение", и тогда наступит "эффект кипящего котла".

Он также назвал президентство украинского лидера "ползучим авторитаризмом". По мнению бывшего украинского президента, Зеленский готов "устранить любого соперника с политической сцены" и стремится "управлять Украиной железной рукой".

Более того, Порошенко озвучил критические ошибки главы киевского режима, которые навредили Украине. Одна из них – "катастрофическая" встреча Зеленского в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Действующий украинский президент вряд ли покинет свой пост до завершения СВО, сказал ранее политолог-американист Константин Блохин. Он напомнил, что срок полномочий Зеленского истек еще в мае прошлого года, однако проведение новых выборов в стране отложили из-за военного положения. Их будут откладывать до тех пор, пока глава Украины не добьется своих целей, считает эксперт.