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Украинский президент Владимир Зеленский устроил кадровые перестановки в ВСУ из-за острой нехватки новобранцев. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о недавнем назначении Геннадия Шаповалова на пост командующего Сухопутными войсками. По данным журналистов, таким образом украинский лидер планирует ускорить мобилизацию в стране.

В статье отмечается, что вопрос пополнения личного состава ВСУ обострился в последние месяцы на фоне продвижения российской армии на севере и востоке Украины.

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ рассказал, что Киев потерял в результате вторжения в Курскую область 76 тысяч солдат. Президент назвал соответствующие данные катастрофой для Украины.

Кроме того, российский лидер указал на потерю Киевом боеготовности. По его данным, украинская армия укомплектована лишь на 47%.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Московка в Харьковской области. Этого удалось достичь в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад". Всего за минувшую неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов, помимо Московки.