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19 июня, 21:04

Политика

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указ президента размещен на его сайте.

Шаповалов сменил на данной должности Михаила Драпатого, который 1 июня подал в отставку после того, как было атаковано учебное подразделение украинских военнослужащих в Днепропетровской области. В результате данного удара погибли 12 солдат ВСУ, еще свыше 60 получили ранения.

Российская армия в начале июня нанесла с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" удар по зенитно-ракетному комплексу IRIS-T, который принадлежит украинским военнослужащим. Он находился в Днепропетровской области.

Также были уничтожены украинская радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и две сопровождающие машины. После этого российская армия начала наступление на территории Днепропетровской области.

Целью наступления ВС РФ в Днепропетровской области официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал создание буферной зоны на Украине, о которой ранее говорил Владимир Путин.

На данный момент российские военнослужащие увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области и продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии.

ВС РФ начали создавать буферную зону на территории Днепропетровской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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