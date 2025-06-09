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Сенатор Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области

В Совфеде заявили о начале денацификации Днепропетровской области

Фото: министерство обороны РФ

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области Украины.

"Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

8 июня Минобороны РФ заявило, что российская армия вышла на западную границу Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжая развивать наступление на территории Днепропетровской области.

При этом первые бойцы российской армии – военнослужащие Кемеровской роты танкового полка – перешли границу Днепропетровской области еще 20 мая.

Эксперты рассказали, что российским военным осталось пройти 20–25 км до города Сумы

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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