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08 июня, 14:16

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NYT: ВС России применили новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове

ВС России применили новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия применила новую стратегию по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ в ходе массированных ударов по военным объектам в Харькове в ночь на субботу, 7 июня. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, данная атака оказалась крупнейшей за три года проведения СВО. Отмечается, что российские военные использовали интенсивные удары, позволяющие прорывать ПВО для успешного продвижения войск.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на теракты ВСУ. Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

Целями ВС РФ стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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