Reuters: Россия в течение нескольких дней нанесет многоцелевой удар по Украине

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ВС России в ближайшие несколько дней могут нанести многоцелевой удар по Украине в ответ на украинскую атаку на военные аэродромы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По информации агентства, ответ российской армии будет включать различные виды воздушных ударов, в том числе с помощью ракет и БПЛА.

"Западный дипломатический источник сообщил, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, скорее всего, усилится, нанеся удары по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал", – говорится в публикации.

При этом, по словам одного из американских чиновников, Москва якобы готовит "ассиметричную" атаку.

ВСУ атаковали аэродромы в пяти российских регионах 1 июня. Удары удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько самолетов. Ответственность за случившееся взял на себя украинский президент Владимир Зеленский, сказав, что для данной операции использовались 117 беспилотников.

После этого американский лидер Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и обсудил с ним атаку Украины по аэродромам РФ. Президент России заявил в разговоре, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима.

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре в ответ на теракты. Целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих. Все объекты были поражены.