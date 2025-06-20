Путин: ВСУ потеряли в Курской области 76 тысяч человек

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Киев потерял в результате вторжения в Курскую область 76 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент назвал соответствующие данные катастрофой для Украины. Кроме того, российский лидер указал на потерю Киевом боеготовности. По его данным, украинская армия укомплектована лишь на 47%.

"У них и так не хватает личного состава. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках", – добавил Путин.

Он подчеркнул, что по этой причине Украина отвлекает туда своих военных, которых не хватает на принципиальных участках, где ведутся боевые действия.

По мнению главы государства, киевский режим, напав на Курскую область, сам создал себе проблемы. Он указал, что Украина своими руками сформировала линию боевого соприкосновения почти на 2 тысячи километров.

"Там 2 тысячи километров у нас было по линии боевого соприкосновения. И вдоль границы еще угрозу начали создавать. И еще тысяча с лишним, по-моему, 1,6 тысячи километров. Растащили все свои вооруженные силы", – уточнил Путин, назвав такое решение глупым с военной точки зрения.

Бои с украинскими формированиями на территории Курской области начались 6 августа 2024 года. Полностью освободить регион удалось 26 апреля 2025 года. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что ВС РФ освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь.