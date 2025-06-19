Путин: укомплектованность украинских подразделений составляет 47%

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Укомплектованность основных звеньев подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет 47%, а штурмовых подразделений – и того меньше, заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Помимо этого, на Украине стремительно растет количество дезертиров, а потери ВСУ на поле боя превышают уровень мобилизации.

Тем временем российские военные продолжают наступать по всей линии боевого соприкосновения каждый день. Дальнейшее движение вперед неизбежно, подчеркнул Путин.

Президент России посоветовал Украине не тянуть с переговорами, поскольку ситуация для страны может еще ухудшиться.

"Давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", – заявил Путин.

Глава государства также сообщил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военнослужащих, помимо ранее переданных 6 тысяч тел.

Путин заявлял, что Россия готова к продолжению переговоров по урегулированию на Украине. Президент призвал не просто прекратить конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение на длительную историческую перспективу, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь.

В данный момент переговорные группы России и Украины договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Долгенькое и Новониколаевка в Харьковской и Сумской областях. Село Долгенькое удалось взять под контроль в результате действий подразделений группировки войск "Запад". Бойцы "Севера" продвинулись в глубину обороны украинской армии и отбили село Новониколаевка.