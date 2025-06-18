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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко своими заявлениями о том, что им понадобится 13–14 месяцев для установления личности погибших военных, пытается опорочить действия Москвы, которая передала Киеву более 6 тысяч тел солдат. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Это констатация и саморазоблачение", – отметил Мирошник, указав на голословность заявлений Клименко, которые не имеют под собой никаких оснований.

Посол подчеркнул, что Россия проделала "колоссальную работу по сбору, идентификации, подготовке и передаче тел бойцов ВСУ". По его словам, теперь Украина будет пытаться растягивать "на непредсказуемые сроки" выполнение своих обязательств.

Мирошник напомнил, что Киев после проведения идентификации тел погибших военных, поиска их родных и передачи им тел должен будет выплатить огромные средства семьям за потерю близких в рядах ВСУ. По мнению посла, это осознает и Клименко, у которого нет никакой заинтересованности в предоставлении людям обещанных выплат.

Аналогичной позиции, как считает Мирошник, придерживается и украинский лидер Владимир Зеленский. По словам посла, президент Украины заинтересован лишь в том, чтобы "выписать своим боевикам "билет в один конец" и чтобы их тел после выполнения кровавой миссии никто больше не нашел".

16 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине 6 060 тел солдат ВСУ. Киев направил в ответ Москве 78 погибших бойцов российской армии.

В Минобороны России также сообщили о готовности передать Украине еще 2 239 тел погибших военнослужащих ВСУ.