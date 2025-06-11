Песков заявил о продолжении контактов с Украиной по передаче тел военнослужащих

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Контакты с Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих ВСУ продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", – пояснил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента, российская сторона ожидает, что Украина выполнит эти договоренности. Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, всегда готова выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее Киев на неопределенный срок перенес выдачу тел погибших военнослужащих. Как заявлял глава российской группы на переговорах с Украиной Владимир Мединский, украинские переговорщики не прибыли на место обмена.

В МИД РФ, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ.

При этом, по словам Пескова, Россия пока не планирует прибегать к помощи международных организаций для отправки тел украинских военных. Однако трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе для передачи их Украине, добавил представитель Кремля.