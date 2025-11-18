Фото: ТАСС/EPA/JOSE SENA GOULAO

Партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко присоединилась к требованию оппозиционеров отправить действующее правительство в отставку. Об этом политик заявила в видео, размещенном на видеохостинге YouTube.

Тимошенко уверена, что еще в феврале 2022 года Украине нужно было создать коалицию и правительство национального единства, чтобы сделать невозможной "бесконтрольную и непрофессиональную монополию" одной политической силы.

"Я уверена, что сейчас это единственный выход из критической ситуации, в которой оказалась Украина", – сказала политик.

По данным украинских СМИ, на которые ссылается ТАСС, для формирования коалиции большинства требуется как минимум 226 голосов. На данный момент у фракции "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) есть 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" – 25, а у "Голоса" – 19.

Ранее "Европейская солидарность" инициировала в Верховной раде процедуру отставки правительства. Поводом для этого решения стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. По данным СМИ, из-за произошедшего выживание Украины оказалось под угрозой.

Кроме того, политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского была скомпрометирована, а сам он из "президента-героя" стал "плохим администратором", который не способен управлять страной.

