Порошенко и его сторонники заблокировали трибуну Верховной рады

Фото: РИА Новости/Стрингер (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и депутаты его партии "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Верховной рады, пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

По информации журналистов, они требуют отставки правительства Украины. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв.

Как сообщалось ранее, фракция партии Порошенко инициировала в Верховной раде процедуру отставки правительства. Поводом для этого решения стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Политики призвали всех депутатов парламента, "осознающих угрозы для государства", поддержать инициативу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича.

Выяснилось, что они выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.