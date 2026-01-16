Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Киевский суд избрал экс-премьеру Украины и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 миллиона гривен (около 760 тысяч долларов), сообщил судья на процессе, который транслировался одним из украинских телеканалов.

Уточнялось, что такая мера пресечения не предусматривает помещение Тимошенко под стражу до фактической передачи денег.

Также экс-премьеру Украины запрещено выезжать за пределы Киевской области, она обязуется сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от общения с некоторыми депутатами и сдать загранпаспорт.

До того, как залог Тимошенко был внесен, прокуратура требовала от нее выплатить 50 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов).

Об обысках в офисе "Батькивщины" стало известно 14 января. Следственные мероприятия провели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Утверждалось, что Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Материалы с записями разговоров были переданы одним из депутатов в соответствующие органы. После этого была инициирована проверка.

Позднее Тимошенко были предъявлены обвинения. Сама экс-премьер Украины подтвердила следственные действия, однако добавила, что категорически отвергает все обвинения.