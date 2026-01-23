Глава Czechoslovak Group стал богатейшим бизнесменом в оборонной сфере

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Чешский бизнесмен Михал Стрнад, который возглавляет оборонный концерн Czechoslovak Group, стал богатейшим бизнесменом в оборонной сфере в мире. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index, ссылаясь на статистику.

В материале сказано, что после выхода концерна на биржу состояние Стрнада увеличилось до 37 миллиардов долларов. Кроме того, его назвали самым состоятельным представителем оборонной отрасли в мире. Также 33-летний бизнесмен оказался третьим в рейтинге богатейших людей планеты до 40 лет. Первое место занял Лукас Уолтон из семьи владельцев Walmart с состоянием 49 миллиардов долларов. Вторым стал сын основателя Red Bull Марк Матешиц с состоянием 38,4 миллиарда долларов.

Czechoslovak Group производит артиллерийские боеприпасы для стран НАТО и Украины. Также это один из ключевых поставщиков малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия. Таких успехов компания добилась, приобретя за 2,2 миллиарда долларов американскую Kinetic Group.

Также концерн работает над развитием производства и улучшением тяжелой военной техники: бронемашин, грузовых автомобилей, артиллерии. Трудятся там примерно 14 тысяч человек. С января по сентябрь прошлого года Czechoslovak Group увеличил выручку на 82% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Она составила 4,8 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Согласно отчету, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

