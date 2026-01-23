Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 20:50

Экономика

Глава Czechoslovak Group стал богатейшим бизнесменом в оборонной сфере

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Чешский бизнесмен Михал Стрнад, который возглавляет оборонный концерн Czechoslovak Group, стал богатейшим бизнесменом в оборонной сфере в мире. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index, ссылаясь на статистику.

В материале сказано, что после выхода концерна на биржу состояние Стрнада увеличилось до 37 миллиардов долларов. Кроме того, его назвали самым состоятельным представителем оборонной отрасли в мире. Также 33-летний бизнесмен оказался третьим в рейтинге богатейших людей планеты до 40 лет. Первое место занял Лукас Уолтон из семьи владельцев Walmart с состоянием 49 миллиардов долларов. Вторым стал сын основателя Red Bull Марк Матешиц с состоянием 38,4 миллиарда долларов.

Czechoslovak Group производит артиллерийские боеприпасы для стран НАТО и Украины. Также это один из ключевых поставщиков малокалиберных боеприпасов для короткоствольного оружия. Таких успехов компания добилась, приобретя за 2,2 миллиарда долларов американскую Kinetic Group.

Также концерн работает над развитием производства и улучшением тяжелой военной техники: бронемашин, грузовых автомобилей, артиллерии. Трудятся там примерно 14 тысяч человек. С января по сентябрь прошлого года Czechoslovak Group увеличил выручку на 82% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Она составила 4,8 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Согласно отчету, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика