Forbes: режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером

Фото: legion-media.com/VCG

Режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes.

По данным журнала, состояние режиссера составляет уже 1,1 миллиарда долларов. Этому поспособствовали сборы фильма "Аватар: Пламя и пепел", которые могут превысить 2 миллиарда долларов.

При этом перечень режиссеров-миллиардеров достаточно небольшой. Помимо Кэмерона, в него входят режиссеры Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Питер Джексон и Тайлер Перри.

Кэмерон в первую очередь известен как автор фильмов "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день", "Титаник", "Аватар", "Аватар: Путь воды" и многих других. За работу над "Титаником" он был удостоен премии "Оскар" как лучший режиссер.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком на Земле, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Уточнялось, что капитал Маска вырос из-за пересмотра рыночной стоимости компании SpaceX.

После запуска тендерного предложения стоимость фирмы выросла до 800 миллиардов долларов. В результате состояние американского предпринимателя, который владеет 42% акций SpaceX, достигло 677 миллиардов долларов США, увеличившись на 168 миллиардов.

