Bloomberg: Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Фото: ТАСС/EPA/ESTELA SILVA

Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Таким образом он оказался первым представителем этого вида спорта, который имеет статус долларового миллиардера, пишет Bloomberg.

Агентство провело оценку состояния спортсмена и внесло его в свой "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

Роналду долгое время зарабатывал на одном уровне с аргентинским футболистом Лионелем Месси, однако с 2023 года ситуация резко изменилась. Спортсмен получил рекордный контракт в 200 миллионов долларов с "Ан-Наср", в июне договоренности получили продление. Тем временем Месси продолжил играть в американском клубе "Интер Майами" за более скромную зарплату.

Как сообщалось ранее, Роналду потратил свыше 366 тысяч долларов на подарки своей невесте Джорджине Родригес перед их свадьбой. Он подарил ей новую машину, дорогую косметику, духи, часы и одежду.

Также СМИ сообщали, что Роналду мог потратить на помолвочное кольцо для Родригес около 5 миллионов долларов. Стоимость ювелирного изделия предположила ювелир Аджа Ананда. Эксперт также отметила, что для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат.