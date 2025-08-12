Page Six: футболист Роналду потратил на помолвочное кольцо 5 миллионов долларов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Georgina Rodriguez

Португальский футболист Криштиану Роналду мог потратить на помолвочное кольцо для своей возлюбленной Джорджины Родригес около 5 миллионов долларов. Стоимость ювелирного изделия предположила ювелир Аджа Ананда, передает "Газета.ру" со ссылкой на Page Six.

Эксперт также отметила, что для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат.

Однако ювелир Лора Тейлор посчитала, что вес центрального камня составляет от 15 до 20 карат, а само кольцо стоит более 2 миллионов долларов.

Роналду недавно сделал предложение своей возлюбленной, с которой он состоит в отношениях с 2016 года. У пары двое детей – шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. У Роналду также есть сын Криштиану-младший, рожденный в 2010 году, а в 2017 суррогатная мать родила футболисту близнецов Еву и Матео.

При этом в 2023 году футболист переехал с семьей в Саудовскую Аравию. В стране запрещено жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, но Роналдо пошли на встречу и разрешили совместное проживание с Родригес.

