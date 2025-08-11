Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Georgina Rodriguez

Португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение модели Джорджине Родригес, с которой состоит в отношениях с 2016 года. Об этом пишет "Газета.ру".

"Да. В этой и всех остальных жизнях", – написала девушка под фото с кольцом в своих соцсетях.

При этом в январе Роналду на своей странице в X поздравил Родригес с днем рождения, назвав ее женой.

У 40-летнего спортсмена и модели две дочери: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Кроме того, у футболиста есть сын Криштиану-младший, рожденный в 2010 году. В 2017 году суррогатная мать родила футболисту близнецов Еву и Матео.

Ранее Роналду занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года по версии журнала Forbes. За последний год его доходы составили 275 миллионов долларов.

Отмечалось, что основную часть суммы – 225 миллионов – футболист получил по контракту с саудовским клубом. Оставшиеся 50 миллионов принесли спонсорские сделки.