Маск стал первым человеком с состоянием более 600 млрд долларов

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Рост капитала Маска связан с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX, которая занимается разработками в сфере освоения космоса. После запуска тендерного предложения стоимость компании увеличилась в декабре до 800 миллиардов долларов.

В результате этого состояние Маска, который владеет 42% акций SpaceX, выросло на 168 миллиардов долларов – до 677 миллиардов.

В ноябре инвесторы компании Tesla одобрили выплату компенсационного пакета на сумму около 1 триллиона долларов для Маска как генерального директора организации. Это стало крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

Маск заявлял, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus, производимый его компанией Tesla, устранит бедность и обеспечит людей универсальным высоким доходом. Он также отметил, что робот станет работать лучше самого квалифицированного хирурга.