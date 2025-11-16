Маск пообещал, что его робот Optimus уничтожит бедность

Фото: ТАСС/China News Service/VCG/Wang Ziru

Человекоподобный гуманоидный робот Optimus, производимый компанией Tesla, устранит бедность и обеспечит людей универсальным высоким доходом. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

В публикации он прикрепил фрагмент своего выступления со встречи с инвесторами компании Tesla от 6 ноября. В его рамках Маск отмечал, что робот станет работать лучше самого квалифицированного хирурга.

Ранее председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявила, что Маск может уйти из компании, если не получит выплату компенсационного пакета в размере около 1 триллиона долларов. Она уточнила, что без гендиректора компания рискует утратить значительную часть своей стоимости, поскольку ее оценка перестанет отражать "амбициозные цели".

До этого сообщалось, что Маск, который также владеет компанией SpaceX и соцсетью X, признан первым человеком на Земле, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Впервые бизнесмена признали самым богатым человеком в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз терял этот статус.

