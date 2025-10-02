Илон Маск стал первым человеком с состоянием в 500 млрд долларов

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский бизнесмен Илон Маск, владеющий компаниями SpaceX, Tesla и соцсетью X признан первым человеком на Земле, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

Отмечается, что Маск переступил через этот рубеж в среду, 1 октября. В этот день его состояние оценивалось ровно в 500 миллиардов долларов.

При этом впервые американский бизнесмен был признан Forbes самым богатым человеком в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз терял этот статус.

Ранее Илон Маск заявил, что его ИИ-компания xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия" и учтет запрещенные для цитирования в ней СМИ. По его словам, его компания, которая разрабатывает искусственный интеллект Grok, создаст "Грокипедию". Бизнесмен уточнил, что она станет улучшением "Википедии".