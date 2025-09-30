30 сентября, 19:36Технологии
Маск заявил, что его ИИ-компания xAI перепишет "Википедию"
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его ИИ-компания xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия" и учтет запрещенные для цитирования в ней СМИ.
Бизнесмен отметил, что результаты будут размещены в открытом доступе.
"xAI сделает это ради всех знаний человечества", – указал миллиардер в соцсети Х.
По словам Маска, его компания, которая разрабатывает искусственный интеллект Grok, создаст "Грокипедию". Бизнесмен уточнил, что она станет улучшением "Википедии".
"Честно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI – познанию Вселенной", – указал он.
Ранее нейросеть Маска Grok слила в Сеть более 370 тысяч диалогов с пользователями. Проблема возникла из-за функции Share, генерирующей уникальные ссылки для демонстрации чатов третьим лицам. Они оказались доступными для индексации поисковиками, хотя соответствующие уведомления об этом не поступали.
В открытый доступ попали фотографии, таблицы и документы пользователей. В диалогах с искусственным интеллектом люди делились своими личными данными.