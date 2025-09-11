Сооснователь Oracle Эллисон опередил Маска в списке самых богатых людей мира

Фото: ТАСС/EPA/POOL/AARON SCHWARTZ

Сооснователь и крупнейший акционер американской компании Oracle Ларри Эллисон обогнал главу компании Tesla Илона Маска и впервые стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Эллисона увеличилось за сутки на 101 миллиард долларов, до 393 миллиардов, благодаря росту акций Oracle после отчетности. Это стало самым большим приростом состояния за день за всю историю индекса миллиардеров. Активы Маска при этом оцениваются в 385 миллиардов долларов.

Большая часть состояния Эллисона – акции Oracle, в которой он занимает пост председателя совета директоров и техдиректора.

Ранее СМИ сообщали, что американская компания и разработчик ChatGPT OpenAI подписала сделку с корпорацией Oracle на покупку вычислительных мощностей для развития ИИ на сумму в 300 миллиардов долларов сроком на 5 лет.

Сумма контракта сильно превышает текущую выручку OpenAI и является одной из крупнейших сделок, которые были совершены в области облачных вычислений.