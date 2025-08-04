Tesla одобрила выплату Маску премии в размере почти 30 миллиардов долларов

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Компания Tesla приняла решение выплатить гендиректору фирмы Илону Маску премию в размере 96 миллионов акций ограниченного обращения в рамках плана поощрения от 2019 года. Это следует из заявления, которое было направлено организацией в комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, передает ТАСС.

С учетом текущие стоимости акций Tesla размер премии составит 29,6 миллиарда долларов. Однако в компании подчеркнули, что вознаграждение будет выплачено в том случае, если Маск продолжит руководить компанией еще в течение нескольких лет.

Именно поэтому организация выразила уверенность, что премия позволит Маску сконцентрировать свои навыки на укрупнении акционерного капитала и привлечении новых сотрудников. В компании также отметили, что им важно удержать Маска на его должности из-за ужесточения конкуренции за талантливых специалистов на фоне бума в сфере искусственного интеллекта.

При этом данное решение было принято из-за суда, связанного с предыдущей попыткой выплатить Маску премию. В январе прошлого года суд Дэлавера назвал "недоступным пониманию" компенсационный план 2018 года.

В рамках данного плана менеджер может получить вознаграждение в размере 60 миллиардов долларов, если капитализация Tesla увеличится до 650 миллиардов долларов за 10 лет. Этого в результате удалось достичь раньше срока.

В новом заявлении компании сказано, что данное вознаграждение оказалось в ситуации "правовой неопределенности" из-за решений суда, несмотря на повторные голосования акционеров в пользу премирования Маска. Руководство Tesla ждет, когда в суде Дэлавера будет запланировано слушание по этому поводу.

Ранее акции Tesla снизились почти на 8% в ходе премаркета на электронной бирже Nasdaq. Это произошло после ссоры главы компании Маска и президента США Дональда Трампа, которая возникла после ухода бизнесмена с госслужбы.

Маск раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов, назвав его "отвратительным злом". Журналисты связали такие действия предпринимателя м тем, что проект создает риски для его бизнес-интересов. В частности, он предполагает сокращение госсубсидии на электромобили, в том числе марки Tesla.

