Акции Tesla снизились почти на 8% после ссоры Маска и Трампа

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Акции американской компании Tesla снизились почти на 8% в ходе премаркета на электронной бирже Nasdaq после ссоры главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию торговой площадки.

По данным на 02:59 по московскому времени, акции снизились на 3,85%, до 311,16 доллара за бумагу. Уже к 15:07 котировки ускорили снижение и находились на уровне 297,8 доллара за бумагу.

Конфликт между Маском и Трампом произошел после ухода бизнесмена с госслужбы. Маск раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов, назвав его "отвратительным злом".

Журналисты предположили, что предприниматель выступил с критикой из-за того, что проект создает риски для его бизнес-интересов. В частности, закон предполагает сокращение государственной субсидии на электромобили, в том числе марки Tesla.

Позже Трамп пригрозил Маску высылкой из страны из-за критики законопроекта.