Трамп пригрозил Маску высылкой в ЮАР

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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил предпринимателю Илону Маску высылкой из США на фоне критики законопроекта о расходах и налогах со стороны последнего.

"Электромобили – это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Публичный конфликт между Маском и Трампом разгорелся после ухода миллиардера с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект президента США о сокращении госрасходов, назвав его "отвратительным злом".

Однако журналисты предположили, что предприниматель выступил с критикой из-за того, что проект создает риски для его бизнес-интересов. В частности, закон предполагает сокращение государственной субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla, которая принадлежит Маску.

Сам президент США связал поведение предпринимателя с употреблением наркотиков и подчеркнул, что даже не думает о предпринимателе на фоне их конфликта.