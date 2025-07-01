02:35Политика
Илон Маск завил, что США нужна новая политическая партия
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Американский предприниматель Илон Маск предложил создать в Соединенных Штатах новую политическую партию, которая, по его словам, будет "действительно заботиться о людях". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Предложение Маска связано с его недовольством продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроекта о сокращении государственных расходов. По его словам, из-за этого закона потолок госдолга Штатов может подняться на рекордные пять триллионов долларов.
Предприниматель подчеркнул, что в связи с принятием законопроекта о сокращении госрасходов становится очевидно, что американцы сейчас живут в однопартийной стране. Поэтому им необходима платформа, которая будет заботиться об их интересах.
"Если этот безумный законопроект будет принят, the America Party будет создана на следующий день", – заявил Маск.
Впервые бизнесмен раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов 4 июня. Он подчеркнул, что "возмутительный законопроект о расходах конгресса – отвратительное зло". Маск также добавил, что голосовать за данный проект было позорным.
Однако журналисты полагают, что предприниматель критиковал законопроект из-за того, что он задевает его бизнес-интересы. В частности, закон предполагает сокращение государственной субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla, которая принадлежит Маску.