Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:35

Политика

Илон Маск завил, что США нужна новая политическая партия

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский предприниматель Илон Маск предложил создать в Соединенных Штатах новую политическую партию, которая, по его словам, будет "действительно заботиться о людях". Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Предложение Маска связано с его недовольством продвигаемым президентом США Дональдом Трампом законопроекта о сокращении государственных расходов. По его словам, из-за этого закона потолок госдолга Штатов может подняться на рекордные пять триллионов долларов.

Предприниматель подчеркнул, что в связи с принятием законопроекта о сокращении госрасходов становится очевидно, что американцы сейчас живут в однопартийной стране. Поэтому им необходима платформа, которая будет заботиться об их интересах.

"Если этот безумный законопроект будет принят, the America Party будет создана на следующий день", – заявил Маск.

Впервые бизнесмен раскритиковал законопроект Трампа о сокращении госрасходов 4 июня. Он подчеркнул, что "возмутительный законопроект о расходах конгресса – отвратительное зло". Маск также добавил, что голосовать за данный проект было позорным.

Однако журналисты полагают, что предприниматель критиковал законопроект из-за того, что он задевает его бизнес-интересы. В частности, закон предполагает сокращение государственной субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla, которая принадлежит Маску.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика