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27 июня, 19:51

Политика

Маск задал вопрос верховному лидеру Ирана о США как "сатане"

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский предприниматель Илон Маск задал вопрос верховному лидеру Ирана Али Хаменеи о том, каким "сатаной" являются США. Об этом он написал в соцсети X под постом Хаменеи.

"Америка – большой сатана или величайший сатана?" – спросил бизнесмен.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился, когда Израиль ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. В ответ Иран провел военную операцию, ударив по американским базам в Катаре и Ираке.

Спустя некоторое время американский президент Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

В свою очередь, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль смог добиться исторической победы, которая сохранится в поколениях. При этом Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем.

МАГАТЭ заявило, что большая часть иранского обогащенного урана уцелела

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