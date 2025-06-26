В Японии ответили Трампу на сравнение ударов по Ирану с атомными бомбардировками

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Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об атомных бомбардировках словами о том, что заявление в Токио услышали. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее американский лидер сравнил удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который, по его словам, положил конец Второй мировой войне.

При этом, по мнению японского политика, высказываться на такие темы должны эксперты. Он подчеркнул, что власти Японии придерживаются точки зрения, что бомбардировки привели к "заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания", а также к заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации.

Хаяси призвал международное сообщество активнее работать для достижения мира без ядерного оружия, чтобы не допустить повторения трагедии.

Соединенные Штаты 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ответ Исламская Республика провела военную операцию в отношении американских баз в Катаре и Ираке.

Спустя время Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Сообщалось, что соглашение было нарушено, однако затем Исламская Республика подтвердила режим прекращения огня.

