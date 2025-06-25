25 июня, 10:47Политика
Трамп опубликовал видео с песней "Бомбить Иран" на фоне перемирия
"Отправился в мечеть, собираюсь кидать камни, скажи аятолле: "Посажу тебя в гроб! Бомбить Иран. Бомбить Иран", – звучит в песне 1980 года.
Аналогичные бомбардировщики использовались США для ударов по ядерным объектам Ирана, произошедших 22 июня.
Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Вначале перемирие было нарушено, но затем стороны подтвердили прекращение огня.
В частности, Тегеран заявлял о своей победе и уточнял, что вынудил Тель-Авив признать поражение и прекратить агрессию. В свою очередь, Израиль посчитал, что смог добиться исторической победы, устранив угрозу ядерного оружия и баллистических ракет Ирана.