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26 июня, 13:55

Технологии

Маск заявил, что в соцсети Х запретят хештеги в рекламе

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о будущем запрете хештегов в рекламе соцсети X.

"Начиная с завтрашнего дня (27 июня. – Прим. ред.) эстетический кошмар под названием хэштеги будет запрещен", – написал он на своей странице в соцсети.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер и стартап xAI договорились о сотрудничестве на год. В рамках соглашения в Telegram должен был распространяться чат-бот Grok.

В результате компания российского программиста планировала получить 300 миллионов долларов деньгами и в акционерном капитале, а также половину дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

Однако Маск опроверг в соцсети X заявление основателя Telegram о партнерстве между мессенджером и стартапом xAI.

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