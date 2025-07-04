NYT: Илон Маск потратил свыше 250 млн долларов на избирательную кампанию Трампа

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Американский предприниматель Илон Маск потратил свыше 250 миллионов долларов на избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The New York Times.

Согласно сведениям журналистов, бизнесмен был убежден в необходимости победы над экс-президентом Штатов Джо Байденом. После покушения на Трампа в июле 2024 года он увеличил финансирование его предвыборной кампании.

Однако с принятием последнего предложенного Трампом законопроекта, который получил название "Единый, большой, красивый", компания Маска Tesla может столкнуться с серьезными финансовыми потерями. Это связано с тем, что проект отменяет экологические субсидии, которые во многом обеспечивали прибыль организации.

Речь идет о законопроекте, призванном сократить госрасходы. Он предполагает уменьшение числа субсидий на электромобили, в том числе и марки Tesla. Ранее Маск раскритиковал проект, что привело к началу его конфликта с Трампом.

После этого президент США пригрозил Маску депортацией. По мнению Трампа, без субсидий бизнесмену, вероятно, пришлось бы "закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку".