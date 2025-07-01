Clash report: Трамп рассмотрит вопрос о депортации Маска из США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о депортации бизнесмена и миллиардера Илона Маска из США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Clash report.

По мнению главы Белого дома, Маск "сильно расстроен" из-за потери мандата на электромобили, однако "он может потерять гораздо больше". Трамп считает, что департамент государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель, "стал монстром", и ему, возможно, "придется вернуться и съесть Илона".

"Нам нужно будет посмотреть. Возможно, нам придется применить к Илону меры предосторожности", – сказал лидер США, говоря о возможной депортации бизнесмена.

Конфликт между Трампом и Маском возник после ухода бизнесмена с госслужбы. Маск раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов, назвав его "отвратительным злом".

СМИ предположили, что критика связана с тем, что проект создает риски для бизнес-интересов Маска. В частности, закон предполагает сокращение субсидий на электромобили, в том числе марки Tesla.

Позже Трамп пригрозил Маску высылкой из страны на фоне критики закона о расходах со стороны последнего. По мнению главы США, без субсидий Илону бы, вероятно, пришлось "закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку".