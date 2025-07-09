Nvidia первой в истории достигла капитализации более 4 трлн долларов

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia достигла свыше 4 триллионов долларов. Компания стала первой в истории с такой стоимостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на торги.

По данным на 16:43 по московскому времени, цена акций компании увеличивалась на 2,33% и составляла 163,73 доллара за ценную бумагу.

До этого показатель рос до 164 долларов. В результате капитализация компании составила 4,002 триллиона долларов.

Между тем СМИ сообщили, что американская корпорация Apple уступила компании Microsoft место в рейтинге самых дорогих организаций. Это произошло после того, как стоимость бумаг Apple упала на 23%. На момент закрытия торгов рыночная капитализация американской корпорации достигала 2,64 триллиона долларов, в то время как у Microsoft этот показатель составил 2,59 триллиона долларов.