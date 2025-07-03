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03 июля, 20:47

Экономика

Международные резервы России выросли на 0,5 млрд долларов за неделю

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Российские международные резервы, согласно информации на 27 июня, составили 687,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка.

Таким образом, резервы выросли на 0,1%. Основной причиной ЦБ назвал положительную переоценку. Ранее, по данным на 20 июня, объем резервов составлял 687,2 миллиарда долларов.

В апреле текущего года международные резервы увеличивались до 681,3 миллиарда долларов, достигав на тот момент нового исторического рекорда.

Показатели тогда выросли на 3,9%, или на 25,5 миллиарда за неделю. Основной причиной регулятор называл положительное изменение стоимости валют.

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экономика

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