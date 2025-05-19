Глава Минфина Силуанов отметил "охлаждение" динамики экономического роста в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Темпы корпоративного и потребительского кредитования в России замедляются, что отражается на экономическом росте, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

В связи с этой ситуацией у Центрального банка появляется большое пространство для принятия решений в области денежно-кредитной политики.

"Очередное заседание будет в следующем месяце. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор", – добавил он.

Тем временем инфляция в стране остается выше 10%, указывал ранее Владимир Путин. В таких условиях он отметил важность устойчивого замедления роста цен.

В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин подчеркивал, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует устойчивый рост. По его словам, отечественный бизнес подтверждает готовность к санкционному давлению, а рассуждения Запада о кризисе в России он назвал оторванными от реальности.

