19 мая, 17:19Экономика
Глава Минфина Силуанов отметил "охлаждение" динамики экономического роста в РФ
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Темпы корпоративного и потребительского кредитования в России замедляются, что отражается на экономическом росте, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.
В связи с этой ситуацией у Центрального банка появляется большое пространство для принятия решений в области денежно-кредитной политики.
"Очередное заседание будет в следующем месяце. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор", – добавил он.
Тем временем инфляция в стране остается выше 10%, указывал ранее Владимир Путин. В таких условиях он отметил важность устойчивого замедления роста цен.
В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин подчеркивал, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует устойчивый рост. По его словам, отечественный бизнес подтверждает готовность к санкционному давлению, а рассуждения Запада о кризисе в России он назвал оторванными от реальности.
Минэкономразвития РФ заявил о замедлении инфляции