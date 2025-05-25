Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли

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По итогам 2024 года Россия вошла в топ–3 экономик по размеру торгового профицита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Всего были изучены торговые данные 91 крупнейшей страны, которые уже представили показатели за 2024 год. Среди них только 33 государства смогли получить торговый профицит.

Возглавил рейтинг Китай, который за прошлый год получил торговый профицит в 991 миллиард долларов. На втором месте, как и годом ранее, идет ФРГ с доходами в 258 миллиардов долларов.

Россия, получившая торговый профицит в 151 миллиард долларов, заняла третье место. В пятерку также вошли Ирландия с профицитом в 98 миллиардов долларов и Нидерланды с доходом в 89 миллиардов долларов.

Ранее китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России. Это первая оценка, выданная иностранным агентством после начала СВО на Украине.

По данным СМИ, CCXI присвоило РФ рейтинг BBB+g со стабильным прогнозом, что подразумевает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. До начала спецоперации издание присвоило стране рейтинг BBB-g, потом понизило его до BBg, а следом и вовсе отозвало его.

Российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются, уверены эксперты CCXI. Также власти РФ проводят осмотрительную финансовую и денежно-кредитную политику, поддерживают на достаточном уровне международные резервы и фонд национального благосостояния, что помогает обслуживать внешний долг.

