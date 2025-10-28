Илон Маск может уйти из компании Tesla в случае невыплаты 1 трлн долларов

Фото: legion-media.com/Avalon/Xavier Collin

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявила, что гендиректор Илон Маск может уйти из компании, если не получит выплату компенсационного пакета в размере около 1 триллиона долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNBC News.

Соответствующее письмо с призывом поддержать выплату направлено акционерам в преддверии ежегодного собрания, запланированного на 6 ноября. Денхолм уточнила, что без Маска компания рискует утратить значительную часть своей стоимости, поскольку ее оценка перестанет отражать "амбициозные цели".

Маск – ключевая фигура в будущем автопроизводителя, особенно в то время, когда Tesla активно разрабатывает полный автопилот (FSD) и роботов Optimus, добавила Денхолм.

В свою очередь, крупнейшая консалтинговая компания по доверенностям Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала голосовать против одобрения выплаты, назвав сумму "астрономической".

Также группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей развернула кампанию против пакета, ссылаясь на репутационный ущерб, который может быть причинен бренду из-за политической активности гендиректора.

Ранее сообщалось, что Маск, который также владеет компанией SpaceX и соцсетью X, признан первым человеком на Земле, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. Впервые бизнесмена признали самым богатым человеком в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз терял этот статус.