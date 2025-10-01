Bloomberg: состояние российских богачей выросло почти на 20 млрд долларов с начала года

Фото: depositphotos/valphoto

С начала года самые богатые российские предприниматели увеличили свой доход на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на "индекс миллиардеров" Bloomberg, который учитывает в том числе стоимость акций компаний.

Наибольших финансовых успехов за прошедшие месяцы уже добился сооснователь Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на 4,82 миллиарда долларов и достигло 15,8 миллиарда.

Также увеличились доходы акционера "Металлоинвеста" Алишера Усманова. Его капитал прибавил 3,22 миллиарда долларов и достиг 16,4 миллиарда.

Тройку финансово наиболее успешных россиян замыкает основатель "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние пополнилось на 3,17 миллиарда и составило 26,6 миллиарда.

Тем не менее российские миллиардеры не только приобретают, но и теряют. С финансовыми неудачами столкнулся председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 3,17 миллиарда долларов.

Ранее Дуров рассказал в интервью, что его пытались отравить. По словам сооснователя Telegram, весной 2018 года странный сосед оставил ему что-то у двери. Вскоре после этого Дуров почувствовал недомогание, у него стало отказывать все тело.

