Павел Дуров рассказал, что его пытались отравить в 2018 году

Фото: ТАСС/AP/ Roman Kulik

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману о том, что его пытались отравить весной 2018 года.

По словам Дурова, в тот день он приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, который что-то оставил ему у двери. Час спустя он почувствовал недомогание, началась острая боль, а все тело начало отказывать.

"Сначала зрение и слух. Потом стало трудно дышать", – заявил Дуров.

На следующий день бизнесмен очнулся на полу и не мог встать на ноги. По его собственным словам, он не мог ходить две недели и сидел дома.

Дуров признался, что не стал вызывать врачей и рассказывать о произошедшем, так как в этот период шел сбор средств для блокчейн-проекта TON и он не хотел пугать свою команду и инвесторов.

